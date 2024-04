Ferido grave em acidente agrícola em Tomar

Um homem ficou ferido com gravidade na tarde de quarta-feira, 17 de Abril, na localidade de Coito, concelho de Tomar. Os ferimentos foram causados por uma motoenxada e a vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes. O alerta para o acidente foi dado às 17h40. No local estiveram três viaturas e oito operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar, assim como os Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) Médio Tejo e a GNR.