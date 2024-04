Batida de autocarro com ligeiro provoca o caos em Santarém

Um pequeno acidente entre um autocarro e um ligeiro, apenas com danos materiais, na rua atrás do tribunal judicial, provocou o caos no trânsito na cidade de Santarém, desde pelo menos as 17h30.

Às 19h00 ainda havia enormes constrangimentos para entrar e sair do centro da cidade, com filas na zona de S.Bento, Vale de Estacas e S. Domingos. Havia filas entre o Jardim da República e a rotunda de Vale de Estacas, por exemplo.