Cancro da mama aumenta em mulheres com menos de 40 anos

Unidade Local de Saúde da Lezíria realizou 215 cirurgias para tratamento do cancro da mama no ano de 2023 e alerta para o crescimento acentuado do número de casos em mulheres com menos de 40 anos.

A Unidade de Patologia Mamária do Hospital Distrital de Santarém realizou 215 cirurgias para tratamento do cancro da mama no ano de 2023, revelou a Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria em comunicado. Durante o mesmo período foram efectuadas mais de 500 primeiras consultas, tendo sido diagnosticados mais de 200 novos casos de cancro de mama. “O aumento significativo do número de casos de cancro de mama em mulheres com menos de 40 anos é notável, especialmente se se tiver em consideração que muitas delas apresentam alterações genéticas”, refere a mesma fonte.