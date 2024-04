Enfermeiro filmava doentes em Abrantes

Além da suspensão do enfermeiro por filmar sem consentimento doentes vulneráveis, a ULS Médio Tejo participou o caso ao MP e instaurou um processo visando o despedimento do profissional.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo anunciou a suspensão de um enfermeiro do Hospital de Abrantes e participação criminal por “filmagens não consentidas a doentes especialmente vulneráveis” com “maus tratos associados”. Em comunicado, a ULS Médio Tejo, com sede em Torres Novas, disse ter recepcionado “uma denúncia anónima, por email, contendo diversos ficheiros que contêm filmagens vídeo ilícitas, sem consentimento ou conhecimento dos utentes, que desconhecem estar a ser captados”.

Nessas filmagens, indica a ULS, “são perpetrados actos absolutamente condenáveis sobre doentes especialmente vulneráveis, que colocam em causa o respeito e dignidade pela pessoa humana e a deontologia inerente à nobre missão da prestação de cuidados de saúde”.