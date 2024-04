Exposição “Os Caminhos de Salgueiro Maia” para ver em Santarém

Obras de mais de meia centena de artistas plásticos de Portugal, Polónia, Itália e Brasil estão em exibição no Fórum Actor Mário Viegas do Centro Cultural Regional de Santarém.

A exposição colectiva “Os Caminhos de Salgueiro Maia” foi inaugurada na tarde de 18 de Abril no Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém. Uma mostra que conta com obras de mais de meia centena de artistas plásticos de Portugal, Polónia, Itália e Brasil e tem curadoria do professor e artista escalabitano José Quaresma. O tema base da exposição foi a liberdade, com o capitão de Abril Salgueiro Maia a inspirar diversas criações, tanto nacionais como estrangeiras. A exposição já passou por Lisboa e Paris e vai estar ainda em Lisboa, Arraiolos, castelo de Vide, Bolonha e Lodz.

Na ocasião foi também apresentado o livro “Chiado, Carmo, Paris e os Caminhos de Salgueiro Maia” e realizou-se uma conferência sobre Salgueiro Maia em que participaram o coronel Correia Bernardo, João Luiz Madeira Lopes, o vereador Nuno Domingos, Hermínio Martinho e José Quaresma.