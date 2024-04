Comitivas do Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes são recebidas dia 24 de Abril no Pavilhão Multiusos de Coruche. Edição deste ano é uma das mais participadas de sempre a nível internacional.

FIFCA arranca em Coruche com 12 comitivas internacionais

Está de regresso ao Ribatejo o Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes (FIFCA) que vai decorrer de 24 de Abril a 1 de Maio.

O certame começa em Coruche com a Festa das Nações “O Mundo Aqui Tão Perto – União dos Povos”. A recepção aos grupos acontece na noite de 24 de Abril no Pavilhão Multiusos.

Organizada pela associação FIFCA Portugal, a festa congrega 12 comitivas internacionais distribuídas pelos seis municípios parceiros do evento: Coruche (Argentina e Eslováquia), Almeirim

(Polónia, França e Índia), Alpiarça (Paraguai), Benavente (Brasil e Moçambique), Chamusca (Espanha e México) e Salvaterra de Magos (Grécia e Turquia).

No feriado de 25 de Abril, as comitivas permanecem nos municípios residentes com actividades locais nas comemorações da data.

*Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE