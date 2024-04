Recolha de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Escola Dom Martinho Vaz de Castelo Branco, na Póvoa de Santa Iria, recebe na terça-feira, 23 de Abril, uma recolha de sangue e inscrição para potenciais dadores de medula óssea, organizada pela Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria.

A iniciativa decorre entre as 9h00 e as 13h00, em Unidade Móvel, que estará no pátio do estabelecimento escolar.

De acordo com o presidente da associação, Nuno Caroça, pretende-se sensibilizar as camadas jovens da população para a importância de dar sangue.

A última colheita, realizada na Escola Secundária de Forte da Casa, contou com a participação de 21 dadores.