Renova falha processo em tribunal contra cidadãos 

O Ministério Público arquivou por falta de provas a participação movida pela empresa Renova - Fábrica de Papel do Almonda, contra vários cidadãos que passaram o Dia da Espiga, em Maio de 2023, junto à nascente do rio Almonda, Torres Novas, alegando danos e invasão de propriedade privada.

No despacho do Tribunal da Comarca de Santarém, do Departamento de Investigação e Acção Penal, secção de Torres Novas, a que a Lusa teve acesso, o Ministério Público entende, após análise à participação criminal e provas apresentadas, que “não há indícios suficientes da prática dos crimes de dano e de introdução em lugar vedado ao público”, tendo declarado “encerrado o inquérito” e decidido “arquivar os autos”.