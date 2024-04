Vila Franca de Xira quer lançar obra da escola de Vialonga até final deste ano

partilhe no Facebook

Depois de décadas de muitos recuos e poucos avanços, parece que é mesmo desta que a obra de requalificação e ampliação da degradada Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de Vialonga vai avançar. O município foi notificado a 17 de Abril da aprovação da candidatura, num investimento de 19 milhões de euros dos quais 17 milhões são comparticipados por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.

“É um momento particularmente importante para nós e estamos agora na fase dos 10 dias de audiência prévia”, anunciou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na assembleia municipal que se realizou em Alhandra na tarde de 18 de Abril. O autarca diz que logo que o contrato seja assinado será levado a aprovação da assembleia municipal para se poder encaixar no orçamento os 17 milhões de euros que a câmara terá de avançar para depois ser ressarcida pelo Estado. “É praticamente 20% do nosso orçamento”, avisou o autarca, que disse esperar lançar a obra ainda este ano.

O município de Vila Franca de Xira já tinha entregue, a meio do mês de Fevereiro, a documentação necessária de candidatura à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo daquela obra que há décadas é uma reivindicação da comunidade de Vialonga.



