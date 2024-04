Criminalidade e sinistralidade baixaram em Tomar em 2023

Os números referentes ao índice de criminalidade e sinistralidade rodoviária, que já eram relativamente reduzidos, baixaram no concelho de Tomar no ano de 2023, em relação ao ano anterior. Esta foi uma das conclusões da reunião do Conselho Municipal de Segurança, na qual, a pedido do presidente da câmara, Hugo Cristóvão, as forças de autoridade com representatividade no concelho (PSP e GNR) apresentaram os referidos valores.

Reunido a 10 de Abril, no quartel dos Bombeiros do Município de Tomar, o Conselho Municipal de Segurança analisou as diversas vertentes relacionadas com esta matéria, incluindo a questão dos incêndios rurais. Foi também aprovada a integração de novos membros, nomeadamente um representante do Regimento de Infantaria 15, da Unidade Local de Saúde, do Instituto de Segurança Social, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Escola Profissional de Tomar, da ACITOFEBA, da Nersant e da Infraestruturas de Portugal, SA., para além de um elemento do Conselho Municipal da Juventude, de um representante das Instituições Particulares de Solidariedade

Social do Concelho (eleito entre estas) e de cinco cidadãos designados pela Assembleia Municipal de Tomar.