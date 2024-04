Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes deixou de funcionar em Benavente

Encerrou o Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes (NAT) de Benavente, que funcionava no centro de saúde. Agora a metadona é administrada aos utentes do programa no NAT de Vila Franca de Xira. O projecto co-financiado NAT tinha originalmente pólos em Alverca do Ribatejo, Castanheira do Ribatejo e Benavente. Há cerca de ano e meio os pólos de Alverca e Castanheira do Ribatejo foram encerrados, manteve-se o de Benavente e foi criado o de Vila Franca de Xira. Ambos funcionavam em centros de saúde e os enfermeiros é que administravam a metadona aos utentes. De acordo com as explicações dadas a O MIRANTE pelo Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), há um mês e meio a coordenação do projecto decidiu centralizar tudo em Vila Franca de Xira. Os motivos são a crescente indisponibilidade da equipa de enfermagem em manter a colaboração na administração de metadona e a própria reorganização dos serviços de saúde. O circuito de metadona foi redefinido pelos serviços farmacêuticos da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo (ULS ET), o que tornou inviável a manutenção do circuito vigente. A reorganização da resposta aconteceu em meados de Março e foi antecipadamente acordada com os utentes. O ICAD garante que os 20 a 25 utentes do programa aceitaram bem a mudança e não manifestaram intenção de abandonar a terapêutica de substituição. Sobre o facto da rede de transportes públicos ser deficitária no concelho de Benavente, e com horários limitados, o ICAD afiança que os horários de administração da metadona foram ajustados aos horários das carreiras rodoviárias. “Na reorganização desta resposta esteve subjacente a optimização dos recursos disponíveis e a garantia da continuidade de prestação de cuidados de saúde, de acordo com as regras de segurança da ULS ET, entidade parceira”.