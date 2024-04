Santarém entre os distritos com menos limpeza de terrenos

Santarém faz parte dos distritos onde se registaram mais incumprimento da limpeza de terrenos florestais, entre 2019 e 2023, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR). Em comunicado, a GNR refere que, entre 2019 e 2023, nos distritos onde se registou “maior número de incumprimentos da gestão de combustível dos terrenos florestais”, destacam-se por ordem decrescente Santarém, Castelo Branco, Braga, Coimbra e Aveiro. Nos distritos onde existe um menor registo de incumprimentos da gestão de combustível dos terrenos florestais, no mesmo período, há a destacar os distritos de Évora, Bragança, Portalegre, Viana do Castelo e Beja, acrescentou a GNR.

“Desde 2019 até ao dia 14 de abril de 2024, foram identificadas 4.831 pessoas e detidos 404 suspeitos, por incêndio florestal”, lê-se na nota. A GNR considera que, após identificação das causas dos incêndios, “o uso do fogo é a maior preocupação” e, tendo em conta que “só as queimas e queimadas contribuem com mais de 35% das ocorrências de incêndio nos últimos anos”, todos devem “fazer um esforço para que a redução do combustível se possa realizar com recurso a outros métodos alternativos”, como “a incorporação no solo e a produção de biomassa, reduzindo-se assim o risco de gerar ocorrências”.

Em termos de contraordenações, de 2019 a 2023, a GNR registou 11.786 ocorrências por falta de limpeza de terrenos florestais, 3.419 queimas e 1.359 queimadas, enquanto este ano a fiscalização da limpeza de terrenos só arranca em 1 de Maio e já foram detectadas 28 queimas e 11 queimadas. A GNR notou ainda que, à luz de alguma mudança de comportamentos por parte da população em geral, 2023 “espelhou aquele que foi o valor mais reduzido em número de incêndios (menos 46% de incêndios rurais) e o terceiro valor mais reduzido de área ardida (menos 72%)”.