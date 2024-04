Tomar inaugura exposição sobre a paz e os valores de Abril

Exposição “Construir a paz com os valores de Abril” vai ser inaugurada a 22 de Abril, às 15h30, na Biblioteca Municipal de Tomar, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. A mostra do Conselho Português para a Paz e Cooperação está em exibição até 6 de Maio, dado que Tomar pertence ao Movimento dos Municípios pela Paz (MMPP).