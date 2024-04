Rally Paper em Abrantes promovido pelo Centro do Pessoal do Município

O Centro Social do Pessoal do Município de Abrantes vai promover, no dia 1 de Maio, um rally paper. Os principais objectivos são a promoção do convívio e confraternização entre todos os participantes e a comemoração do Dia do Trabalhador. A actividade tem concentração marcada para as 8h30, no parque de estacionamento do Castelo, tendo início meia hora depois. As inscrições devem ser realizadas até dia 19 de Abril. O preço de inscrição de adulto são 10 euros, sendo seis euros para crianças entre os seis e os 11 anos e gratuito para idades inferiores a cinco anos. O evento inclui almoço de convívio, brindes e prémios para os três primeiros lugares do rally paper.