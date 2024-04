Travessa sem nome dificulta a vida de morador em Cardelas

João Furtado, de 81 anos, tem andado num desassossego causado pelo facto de viver numa casa numa rua sem nome em Cardelas, concelho de Tomar, que só tem três habitações e uma delas está devoluta. Já recebeu o segundo aviso de que lhe vão cortar o fornecimento de electricidade porque não conseguem encontrar a casa para substituir o contador. O problema está no facto de a habitação do morador estar numa zona mais escondida, atrás da primeira casa da rua que é em terra batida. O morador tem a luz em dia porque tem a sorte de o carteiro o conhecer e ir levar-lhe as cartas.

O idoso teme que lhe seja cortada a energia até porque estão em causa despesas de corte e religação que variam entre 25 e 128 euros. Quando recebeu a carta dirigiu-se até à Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar para demonstrar as implicações que a falta do nome da rua e de uma placa toponímica lhe causa mas até hoje ainda não obteve resposta.

João Furtado já tinha contado a situação em que vive a O MIRANTE em 2020, mas passados quatro anos continua tudo por resolver. O morador acredita que há quem pense que a estrada serve apenas a primeira casa, uma vez que a travessa não tem nenhuma identificação. Refere ainda a falta de limpeza das ervas na travessa em frente à sua casa, que acabou por ser o próprio a resolver.