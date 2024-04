Combate a pragas na área urbana de Tomar

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Tomar iniciou recentemente o combate a pragas em meio urbano, nomeadamente a desratização e desbaratização. As acções já decorreram no centro histórico, estando agora na zona do Complexo Desportivo e irão continuar por toda a área urbana. O vereador Hélder Henriques (PS) alerta para a possibilidade de se ver ratos ou baratas à superfície, em resultado da aplicação dos produtos.