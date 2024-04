Despiste provoca morte de jovem de 28 anos em Tomar

André Governo, de 28 anos, morreu na sequência de um despiste de carro na localidade de Portelinha, freguesia de São Pedro de Tomar, na madrugada de sábado, 20 de Abril. O jovem residia em Ervideiras e era apaixonado por carros e motas. O alerta foi dado pelas 2h20 aos Bombeiros do Município de Tomar para onde se dirigiram 18 operacionais, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), a equipa do Suporte Imediato de Vida (SIV) e GNR. O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para os serviços de medicina legal do Hospital de Tomar.

O velório está marcado para quinta-feira, 25 de Abril, a partir das 10h00, na Igreja de São Pedro de Tomar, seguindo-se o funeral às 19h00.