Dia da Terra assinala-se hoje para defender preservação dos recursos naturais

Anualmente cada ser humano inala em média 120 mil partículas de plástico e ingere 52 mil. Em 2021 foram produzidos mais de 390 milhões de toneladas de plástico e a sua produção já representa 3,4% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa.

O Dia Mundial da Terra é assinalado hoje, 22 de Abril, para relembrar o compromisso com a protecção e a necessidade de preservar os recursos naturais, o ambiente e a sustentabilidade do planeta. A organização EARTHDAY, que visa mobilizar a sociedade civil, estabeleceu como tema para o Dia Mundial da Terra 2024 “Planeta versus Plásticos”, indicando no seu ‘site’ que se exige “uma redução de 60% na produção de todos os plásticos até 2040”.

Numa mensagem para o dia, a presidente da “Earthday.org”, Kathleen Rogers, afirma que toda a população do mundo está a ingerir e a inalar plásticos, que podem ser tóxicos. A organização alerta, num relatório, para o problema dos microplásticos, nanoplásticos e dos seus aditivos químicos, especialmente junto das crianças, sublinhando que a extensão total dos seus riscos para a saúde ainda não é totalmente conhecida.

Mas já há provas de que os microplásticos se acumulam nos órgãos humanos, incluindo no cérebro ou na placenta, estando associados a taxas mais elevadas de aborto espontâneo e infertilidade masculina. Existem também indícios de que os bebés ingerem 10 vezes mais microplásticos do que os adultos, ao gatinhar ou colocar objetos na boca.

