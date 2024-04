Hospital da Luz em Santarém quer ser referência na área da Saúde

O Grupo Luz Saúde anunciou que já começaram as obras do novo Hospital da Luz Ribatejo, a construir em Santarém, nas proximidades do Retail Park. Trata-se de um investimento de 58 milhões de euros que vai reforçar a rede de hospitais e clínicas que o Grupo Luz Saúde tem no território nacional. Essa entidade diz que o novo hospital “pretende ser uma referência na saúde no Ribatejo, criando uma oferta de cuidados altamente diferenciada, que permitam um acompanhamento integral e especializado da população desta região”.

O projecto está a ser preparado há cerca de dois anos e já obteve todos os licenciamentos necessários ao início da construção, tendo a obra sido adjudicada este mês de Abril à construtora Teixeira Duarte. A Luz Saúde prevê que a construção e a instalação dos equipamentos estejam concluídas até ao final de 2025, apontando a abertura do novo Hospital da Luz em Santarém para a primeira metade de 2026.

Apostando numa forte capacidade de cuidados ambulatórios, o novo Hospital da Luz vai contar com um vasto leque de consultas de diversas especialidades médicas e cirúrgicas e de outras especialidades clínicas, análises clínicas, um centro de exames de imagiologia, equipado com tecnologia de última geração, e um centro de exames especiais de diversas especialidades. Incluirá ainda as principais valências hospitalares, como um atendimento urgente, bloco operatório e camas para internamento médico e cirúrgico. “Trata-se de um projecto há muito ambicionado pela Luz Saúde. A presença da rede Hospital da Luz na região do Ribatejo vem reforçar os serviços médicos de proximidade para os cerca de 425 mil ribatejanos, nomeadamente dos concelhos de Santarém, Ourém, Tomar, Abrantes, Torres Novas, Almeirim, Cartaxo, entre outros”, diz Pedro Patrício, responsável por este projecto no grupo Luz Saúde, acrescentando: “O hospital vai estar em permanente articulação clínica com o Hospital da Luz em Lisboa para cirurgias e tratamentos oncológicos, e partos, entre outros”.

Pedro Patrício, que é também presidente da União de Santarém, adianta que este projecto demonstra o compromisso do Grupo Luz Saúde com a sustentabilidade, quer em termos de empregabilidade local, quer com a preocupação ambiental, assumindo, desde o início, o propósito de realizar a construção de um edifício inteligente, sustentável e eficiente energeticamente.

As valências do novo hospital

O novo Hospital da Luz Ribatejo, em Santarém, vai contar com uma capacidade de internamento de 42 camas, uma unidade de cuidados especiais de internamento; bloco operatório com 4 salas cirúrgicas; centro de imagiologia diferenciada com dois RM, um TAC, quatro ecógrafos, mamografia e RX; centro de exames especiais em especialidades como gastrenterologia, pneumologia, entre outras; 40 salas de consulta; atendimento urgente de adultos e de pediatria: centro para a saúde da mulher; centro de oncologia; centro de medicina dentária; consultas de especialidades: medicina interna, medicina geral e familiar, pediatria, ginecologia-obstetrícia, ortopedia, cardiologia, neurologia, cirurgia geral, oftalmologia, entre outras. A unidade de saúde tem uma área de construção de 16 mil metros quadrados e vai contar com uma zona de estacionamento com 300 lugares.

“O novo Hospital da Luz no Ribatejo faz parte de um extenso programa de investimentos do grupo Luz Saúde para os próximos dois anos, que inclui a construção e a compra de novas unidades, bem como a remodelação e ampliação de hospitais já existentes na Rede Hospital da Luz”, informa o grupo.