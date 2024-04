Sardoal promove troca e retoma de livros

O município do Sardoal promove a troca de livros em segunda mão, através da iniciativa “A galinha da vizinha é melhor do que a minha”. O objectivo é que os residentes do concelho levem livros em segunda mão que já não querem e os troquem por outros. Os livros disponibilizados devem estar em bom estado de conservação. A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal do Sardoal, de 22 a 26 de Abril, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.