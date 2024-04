VFX ilumina-se de azul contra os maus-tratos na infância

No âmbito da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, a Câmara de Vila Franca de Xira anunciou a sua adesão à iniciativa com a iluminação dos Paços do Concelho de azul, a cor símbolo desta causa. O objectivo é reforçar a mensagem de prevenção, alerta e promoção dos direitos das crianças e jovens.

O Laço Azul, emblema internacional da campanha, brilha no edifício público da cidade, como sinal de solidariedade e compromisso na protecção das crianças. A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de VFX não fica de fora e vai realizar uma iniciativa dia 30 de abril, às 11h00, no largo da câmara, onde será formado um laço humano, simbolizando a união e o empenho da comunidade na defesa dos direitos das crianças e jovens.