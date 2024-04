Vila Franca de Xira financia companhias de teatro com 330 mil euros

Entre 2024 e 2026 as duas companhias profissionais de teatro do concelho de Vila Franca de Xira, a Inestética e o Cegada, vão receber 40 mil euros cada, por ano, até um total de 120 mil euros de dinheiros municipais, para desenvolverem uma programação cultural disponível à comunidade. Além destes apoios, aprovados em reunião de câmara, o município de Vila Franca de Xira também deu luz verde a uma proposta apresentada por David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), visando conceder um apoio extraordinário de 90 mil euros ao Cegada de Alverca, transferido trimestralmente até ao final do ano, para compensar a perda dos apoios da Direcção-Geral das Artes.

“Tenho dificuldade em perceber como se tratam coisas diferentes com tratamento igual. Há um aumento de 11% para um lado e 33% para o outro”, questionou o vereador David Pato Ferreira, lembrando que a Inestética já recebe apoios da DG Artes este ano, ao contrário do Cegada. “Não está o Estado central e a câmara a pagar duas vezes?”, notou. Já sobre o apoio extra dado ao Cegada o autarca lembrou que foi calamitoso a companhia liderada por Rui Dionísio perder os apoios da DG Artes. “Isso levou a companhia a cair desamparada e é para isso que serve esta proposta, para garantir que a companhia tem condições para continuar a sua actividade, que é de referência no panorama local e nacional”, afirmou.

A vereadora com o pelouro da cultura, Manuela Ralha, lembrou que os contratos programa de apoio às duas companhias de teatro foram criados no anterior mandato visando valorizar o trabalho destas companhias e dar-lhes melhores meios para continuarem o seu trabalho. Lembrando que as câmaras não têm competência nem capacidade para apoiar as companhias como tem o Ministério da Cultura, Manuela Ralha lembrou o trabalho meritório da Inestética e do Cegada para justificar a proposta.

“Estamos a falar de trabalhos diferentes e criações diferentes. A Inestética é multidisciplinar, com várias formas de arte. O Cegada faz um outro trabalho meritório de criação e programação, mais de programação e menos de criação. Um dedica-se ao teatro e outro ao cruzamento de várias artes”, justificou a autarca.

Com estes novos contratos-programa, a câmara também introduziu novas obrigações para as companhias, como a realização de residências artísticas e um festival ligado à infância e à juventude para dinamizar o Palácio do Sobralinho. A CDU votou as propostas favoravelmente, com Anabela Barata Gomes a lamentar que a cultura continue a ser esquecida e desvalorizada no país. “É a realidade e não vale a pena escamoteá-la. Há uma desvalorização que o Governo e a DG Artes tem feito à cultura, sobretudo ao Cegada, que desenvolve a sua actividade em instalações que todos conhecemos”, lamentou, aludindo à falta de requalificação e licenciamento da estrutura.