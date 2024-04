Abrantes recebeu competição nacional de técnica escutista

Foi no passado dia 14 de Abril, no Parque de São Lourenço, em Abrantes, que se realizou a fase regional do Tecoree, uma competição a nível nacional de técnica escutista. Estiveram em competição 12 equipas, vindas de vários agrupamentos, tais como Castelo Branco, Abrantes, Tramagal, Santa Margarida, Cebolais de Cima, Portalegre, entre outros. Durante todo o dia, os conhecimentos e a técnica dos escuteiros foram testados, em 10 provas relacionadas com código morse, comunicação com homógrafo, nós e ligações, construções, leitura de cartas topográficas e mais.

As provas só são visíveis pelos participantes no próprio dia e são transversais às restantes regiões do Corpo Nacional de Escutas a nível nacional. São, assim, mais de 400 escuteiros a competir, no mesmo dia, por um lugar de acesso à competição nacional. Para a organização deste evento, a Junta Regional de Portalegre-Castelo Branco agradece todo o apoio disponibilizado pela Câmara Municipal de Abrantes, pelo Regimento de Apoio Militar de Emergência e pela estrutura local, o Agrupamento 172-Abrantes.