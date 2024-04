Dança sobre a liberdade no Jardim da República em Santarém

Performance “Hanging” de dança contemporânea sobre a liberdade vai realizar-se a 25 de Abril, no coreto do Jardim da República.

A Associação Cultural Vaca Magra vai organizar uma actuação de dança contemporânea “Hanging” sobre a liberdade, no âmbito das comemorações do dia 25 de Abril, às 12h, no coreto do Jardim da República, em Santarém. A performance da autoria e interpretação de Nuno Labau implica a interação com o público, demonstrando que a tomada de decisões pode libertar como a Revolução dos Cravos, ou destruir sonhos e vidas. O intérprete pretende ainda alertar o espectador para a o ciclo repetitivo dos grandes acontecimentos históricos. A actuação integra também as palavras de lágrimas81 e conceito musical e sonoplástico de João Casaca, assim como o apoio da Sociedade Recreativa Operária na residência artística.

A Associação Cultural Vaca Magra fundada em 2016, tem a missão de promover e divulgar as artes cénicas, focada no movimento e artes visuais, assim como o desenvolvimento de jovens artistas.