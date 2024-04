Mural do 25 de Abril feito por alunos de Fazendas de Almeirim e colocado por presos de Torres Novas

A entrada da Escola EB 2/3 Salgueiro Maia em Fazendas de Almeirim, está agora decorada com um mural alusivo à revolução do 25 de Abril e que foi executado em azulejos por todos os alunos deste agrupamento de escolas do concelho de Almeirim. Os azulejos foram colocados na parede por reclusos do Estabelecimento Prisional de Torres Novas, que trabalham no município, através de um protocolo de inclusão assinado há vários anos entre a Câmara de Almeirim e o Ministério da Justiça.