Sub-coordenador da Caixa Agrícola do Cartaxo montou um esquema e roubou dinheiro de seis contas de clientes. Quase metade foi retirado da conta de um casal.

Funcionário de banco no Cartaxo apropriou-se de 567 mil euros de clientes

Um funcionário da Caixa Agrícola do Cartaxo está a ser julgado por apropriar-se de 567.165 euros de contas de clientes e de ter transferido dinheiro para uma conta da sua empresa. O arguido, acusado de um total de 20 crimes, também conseguiu enganar a proprietária de uma casa que comprou através da empresa com cheques sem cobertura. Segundo o Ministério Público o arguido apenas devolveu 20 mil euros do que roubou.

O bancário, quando os clientes se deslocavam ao banco, colocava dissimuladas entre os papéis que tinham de assinar ordens de levantamentos em numerários, que aqueles acabavam por assinar também sem se aperceberem.