Vila Franca de Xira foi bastião de resistência e não pode esquecer a história

Executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira homenageou figuras que considerou terem sido importantes para a construção do poder local democrático e luta contra o fascismo. Homenageados avisaram que as liberdades da revolução estão a desvanecer-se todos os dias.

Sete pessoas e duas instituições da cidade foram homenageadas no final da reunião do executivo da junta de freguesia que se realizou na semana anterior ao 25 de Abril

O concelho de Vila Franca de Xira foi um importante bastião de resistência antifascista e não pode esquecer essa história e evocá-la apenas quando se celebra o 25 de Abril. Uma mensagem bastante presente na noite de 17 de Abril durante a homenagem que a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira fez a sete pessoas e duas instituições da cidade, pelo seu papel ao longo dos anos na construção do poder local democrático e na luta contra o fascismo. Um momento integrado nas comemorações dos 50 anos da revolução do 25 de Abril e que aconteceu no final de uma reunião do executivo da junta. Foram entregues diplomas de mérito e emblemas da freguesia.