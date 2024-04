Bombeiro morre em despiste de mota em Rio Maior

Carlos Ventura, bombeiro estagiário nos Voluntários de São Martinho do Porto, morreu num despiste de motociclo em Casal Filipe, concelho de Rio Maior, quando se deslocava para a sede do motoclube Reis do Asfalto, em Rio Maior. O acidente ocorreu cerca das 18h25 de domingo, 21 de Abril. Carlos Ventura, de 40 anos, também motard, deixa uma filha de nove anos.

Os Bombeiros de São Martinho do Porto e o motoclube Reis do Asfalto emitiram comunicados a apresentarem as condolências à família. No socorro estiveram os Bombeiros de Rio Maior e a equipa médica da VMER do Hospital de Santarém, que não conseguiram reverter a situação de paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido confirmado no local. O Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR está a investigar as causas do acidente.