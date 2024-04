Derrocada deixa moradores desalojados em Torres Novas 

Os incidentes aconteceram no decorrer de obras a cargo do município de Torres Novas

Numa outra zona da cidade uma fuga de gás parou o trânsito e confinou alunos e moradores. Presidente do município diz que estão a encetar diligências para saber origem dos incidentes. PSD pede apuramento de responsabilidades.

A derrocada parcial de um edifício de habitação contíguo a uma empreitada municipal para construção de habitação na Rua dos Ferreiros, em Torres Novas, deixou, na manhã de terça-feira, 16 de Abril, três pessoas desalojadas, tendo duas delas ficado com a casa bastante danificada. Embora não tenha havido feridos a registar, no momento do desabamento, provocado por escavações no decorrer da empreitada da Câmara de Torres Novas, um jovem de 20 anos encontrava-se no interior da habitação.