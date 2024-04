Entroncamento debateu desafios e oportunidades do sector ferroviário na região

O Seminário “Ferrovias: desafios e oportunidades” reuniu, dia 12 de Abril, vários elementos da comunidade ferroviária e especialistas da área para debater sobre a importância do sector na região e no país. O evento decorreu no Centro Cultural do Entroncamento e foi organizado pela Comissão de Coordenação do cTeSP em Manutenção e Reabilitação de Sistemas Ferroviários do Politécnico de Tomar, em parceria com a Câmara Municipal do Entroncamento e a Escola Profissional Gustave Eiffel.

Foram debatidas e analisadas diferentes perpesctivas sobre o sector, na actualidade e a importância da ferrovia no país. Além disso, a sessão contou com painéis dedicados à ferrovia em Portugal hoje, ao projeto ferroviário e I&D e à exploração e manutenção ferroviária. A iniciativa pretende dar resposta à necessidade de formação de profissionais com capacidade para desenvolver actividades como fiscalização de sistemas ferroviários, proceder ao controlo de qualidade dos materiais e manutenção e reabilitação de material circulante e das infraestruturas ferroviárias.