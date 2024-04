GNR afundada em burocracia 

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a caminhar para o esvaziamento da condição de militar e a passar para o funcionalismo público. A afirmação é de José Pereira, sargento-ajudante que deixou a função de comandante do posto de Samora Correia aos 55 anos e passou à reserva a 20 de Fevereiro.

O militar nasceu e foi criado na Orca, uma aldeia do Fundão. Como o pai era emigrante em França passava lá as férias grandes. Tirou o curso profissional de electricidade e chegou a trabalhar como electricista. Numa altura em que as perspectivas de carreira eram poucas concorreu à Guarda Fiscal (entretanto extinta), quando ainda estava na tropa, e entrou.