Idosa com alzheimer desaparecida no concelho de Torres Novas

Cristina Faria, de 91 anos, está desaparecida desde a manhã de quarta-feira, 24 de Abril, depois de ter saído a pé e com auxílio de uma bengala do lar onde residia em Pedrógão, no concelho de Torres Novas. Sem notícias sobre o paradeiro da idosa, que sofre de alzheimer, a família tem lançado vários apelos nas redes sociais e tem-se desdobrado em buscas para a tentar encontrar. Também a Guarda Nacional Republicana tem estado no terreno.

De acordo com o neto Nelson Vicente era frequente a idosa afirmar que queria ir para a sua casa, nas Lapas, mas nunca antes tinha tomado a iniciativa de abandonar o lar que, na quarta-feira, tinha a chave no portão, facilitando assim sua a saída sem que alguém se apercebesse. Pelas 11h45, através a visualização de uma câmara de videovigilância nas proximidades foi possível avistar a idosa a deslocar-se sozinha, a pé, com auxílio da bengala.

O neto refere ainda ao nosso jornal que Cristina Faria não transporta consigo objectos de valor e que por às vezes ter momentos de lucidez poderá ter pedido boleia para as Lapas, localidade onde também já foram efectuadas buscas mas sem sucesso até ao momento. “É exaustivo para a família não saber de nada, só queremos que ela apareça”, apela Nelson Vicente.

No dia do seu desaparecimento Cristina Faria vestia uma camisola de cor bege e calças pretas. Caso alguém tenha avistado a idosa, que tem cabelos curtos e brancos e mede cerca de 1,60, apela-se que ligue para as autoridades ou para o neto (911928717).