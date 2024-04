Mural inaugurado em Azambuja enaltece raízes e tradições locais

Em dia de celebração dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 foi inaugurado um mural na vila de Azambuja na entrada nascente junto à estrada nacional N3. Na obra, da autoria do artista João Cavalheiro, surge representado o património da vila, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção e o Palácio das Obras Novas, para além da representação das gentes do concelho, como o Grupo Tradicional “Os Casaleiros” e o Rancho Folclórico “Ceifeiras e Campinos” de Azambuja.

O presidente da junta de freguesia de Azambuja, André Salema, destacou a relevância da data da inauguração, referindo que a democracia tem de ser construída todos os dias. O presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Silvino Lúcio, também foi um dos presentes e deu os parabéns pelo trabalho cuja dimensão atinge os 78 metros quadrados. O mural insere-se no projecto “Muros com vida” com vista à reabilitação de muros da freguesia com arte urbana.