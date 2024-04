Olival das Minas em Vialonga é uma lixeira a céu aberto

Continuam a aumentar o volume de lixo depositado na zona do Olival das Minas, em Vialonga, numa zona próxima de empresas. A área da lixeira a céu aberto junto à estrada aumenta de dia para dia, com os cartões, plásticos e restos de alimentos a espalharem-se pelos passeios e via por causa do vento. Mobílias e madeiras são deixadas no local, muitas vezes durante a noite.