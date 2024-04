Três detidos por furto de viatura e fuga em Torres Novas

Dois homens, de 37 e 49 anos, e uma mulher de 30 anos, foram detidos pelo Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento de Trânsito (DT) de Santarém, no dia 15 de Abril, na A1, no concelho de Torres Novas. No âmbito da operação “RoadPol – Velocidade”, os militares da Guarda detectaram um veículo que circulava em excesso de velocidade na auto-estrada e quando foi dada ordem de paragem ao condutor do veículo, o indivíduo não obedeceu e colocou-se em fuga.

No seguimento da acção, os militares da Guarda conseguiram interceptar a viatura quando saiu da A1 e os três ocupantes colocaram-se em fuga apeada, no entanto, foram interceptados pela GNR momentos depois. Após diligências policiais foi ainda possível apurar que o veículo no qual seguiam tinha sido furtado no distrito de Viseu e continha matrículas falsas, motivo que levou à sua apreensão.

Dois dos indivíduos, um dos homens e uma mulher, foram detidos e constituídos arguidos por furto de veículo e viciação de matrículas, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas. Os militares da Guarda apuraram ainda que sob o suspeito de 49 anos havia um mandado de detenção pendente, pelo que foi detido e conduzido ao Estabelecimento Prisional do Montijo para cumprimento de pena de prisão efectiva de um ano e oito meses, a que havia sido condenado.

A acção contou com o reforço da valência Territorial de Torres Novas, de Salvaterra de Magos, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Torres Novas e Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação (NICAV) de Santarém.