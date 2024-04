Vítima de queda em Linhaceira transportada de helicóptero para Lisboa

Um homem, de 59 anos, sofreu ferimentos graves e teve de ser transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, após ter sofrido uma queda de uma altura de cerca de dois metros ao final da tarde de dia 17 de Abril, em Linhaceira, no concelho de Tomar.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Constância, Marco Gomes, à chegada dos operacionais ao local a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. “A nossa equipa manteve o suporte básico de vida com desfibrilhador externo; com a chegada da ambulância SIV foi possível fazer suporte avançado e a equipa da VMER conseguiu reverter a situação de paragem para vítima grave”, adiantou o comandante, acrescentando que foi “um caso de sucesso” conseguirem estabilizar a vítima depois transportada via aérea para o hospital.

De acordo com Marco Gomes, a vítima apresentava fracturas ao nível do crânio com possíveis consequências no encéfalo e ainda danos a nível torácico provocados pelo impacto da queda. O alerta para a ocorrência foi dado pelas 18h30 e para o local foram mobilizados os Bombeiros de Constância, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Torres Novas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo.