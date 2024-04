Carlos Coutinho diz estar em forma para cumprir mandato até ao fim

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), recusa abandonar o cargo e passar a pasta à sua vice-presidente, Catarina do Vale, apesar de ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) que o obriga a ter uma vida mais calma. O autarca garante em declarações a O MIRANTE estar psicologicamente estável e com força para continuar a liderar os destinos do município e desfaz a ideia que se criou de que poderia não estar em condições após ter estado, novamente, alguns dias afastado da câmara.

O autarca sofreu o AVC em Abril do ano passado e apesar da doença voltou ao trabalho. Garante que se sente estável psicologicamente “e com força para continuar com esta vida; não só a autárquica como a vida”. Carlos Coutinho reforça: “estou agarrado à vida e gosto muito dela”. Nas últimas duas semanas o presidente em final de mandato esteve vários dias ausente do gabinete por motivos de saúde, o que fez levantar receios, mas o autarca garante que foi uma excepção e que tudo está normalizado. “Venho todos os dias ao gabinete”, sublinha. Depois do AVC, Carlos Coutinho confessa que se obrigou a cumprir um horário e que procura meter um travão à vontade de estar presente em algumas iniciativas. O autarca, que deixou de fumar, diz querer continuar a trabalhar em vez de aproveitar a vida e garante que “não está em causa as capacidades” de quem com ele trabalha. O que está em causa é a “forma como nos apresentamos perante a nossa gente”. Para o presidente, representar a população transmite-lhe um sentido de responsabilidade imenso e sublinha que quando se apresentou na campanha eleitoral comprometeu-se a ficar até ao fim, garantindo que vai cumprir a promessa.

A família já lhe pediu para considerar bem a sua posição, mas Carlos Coutinho está irredutível. “A família várias vezes me disse para cuidar de mim e apelou para interromper esta actividade. Mas estou fixado neste objectivo, tenho o apoio da família e o privilégio de ter uma família que sempre compreendeu o meu papel”, explica o autarca.