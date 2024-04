Morre atropelado por comboio em Azambuja

partilhe no Facebook

Um homem, na casa dos 70 anos, morreu depois de ter sido atropelado por um comboio na Linha do Norte, próximo da estação ferroviária de Azambuja, na tarde de sexta-feira, 26 de Abril. O acidente obrigou à paragem da circulação nos dois sentidos.

O alerta para o atropelamento, que aconteceu “fora da estação”, foi dado pelas 15h54, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil.

No local estiveram nove viaturas e 19 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Azambuja, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira, a GNR da Azambuja e elementos da Proteção Civil do município da Azambuja.