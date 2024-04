O regresso da coluna de Salgueiro Maia evocado em Santarém

Santarém assistiu na manhã deste sábado, 27 de Abril, à recriação do regresso da coluna militar de Salgueiro Maia, após o golpe de 25 de Abril de 1974 em Lisboa. Seguiu-se um concerto de Ana Elias com o seu carrilhão itinerante.

Santarém assistiu na manhã deste sábado, 27 de Abril, à recriação do regresso da coluna militar de Salgueiro Maia, após o golpe de 25 de Abril de 1974 em Lisboa. Meia dúzia de veículos militares antigos, tripulados por alguns dos homens que participaram nas operações, circularam por algumas artérias da cidade até ao Largo do Município.



A comitiva foi recebida pelo presidente da câmara Ricardo Gonçalves e outros elementos do executivo, tendo depois subido ao primeiro piso dos Paços do Concelho para acenar ao público, que gritava “fascismo nunca mais” e dava vivas ao 25 de Abril e a Salgueiro Maia.



Seguiu-se um concerto de Ana Elias com o seu carrilhão itinerante, onde a música homenageou Zeca Afonso e outros cantores de Abril.