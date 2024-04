Biblioteca de Torres Novas comemora o Dia da Mãe

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, vai celebrar o Dia da Mãe a 5 de Maio, às 10h30, com a actividade “Leituras para respirar e imaginar” para famílias e crianças. A iniciativa pretende que as crianças, entre os 3 e 8 anos, reflictam sobre a importância das suas mães, através da leitura da história “Quero uma mamã-robot” de Davide Cali, que aborda as qualidades de uma mãe verdadeira. A actividade recorre ainda a instrumentos de sons tibetanos para acalmar as crianças. A iniciativa é gratuita com inscrições obrigatórias e limitadas.