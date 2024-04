Coruche procura imóveis para Programa de Arrendamento Acessível

A Câmara Municipal de Coruche anunciou o lançamento da consulta pública ao mercado, no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível. A consulta destina-se à aquisição de imóveis, por parte do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), para constituição de um parque público de habitação a custos controlados. Os imóveis devem estar localizados na União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra.

Aprovada em reunião de câmara, a iniciativa surge no seguimento de um protocolo de colaboração entre o IHRU e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). Os imóveis a serem adquiridos têm de cumprir os requisitos e condições estabelecidas no anúncio oficial, nomeadamente que se encontrem devolutos e desocupados de quaisquer bens. Qualquer pessoa singular ou colectiva que seja proprietária dos imóveis, bem como representantes legais dos proprietários e empresas de mediação imobiliária licenciadas e mandatadas para o efeito, podem apresentar propostas no prazo de dez dias.

Os imóveis integrantes das candidaturas serão hierarquizados de acordo com o critério do preço por metro quadrado mais baixo, tendo em consideração o valor mediano por metro quadrado publicado pelo INE – Instituto Nacional de Estatística, para a unidade territorial mais próxima.