Formar e reter talento é fundamental para desenvolvimento do ensino e empresas da região

A Casa do Campino, Santarém, recebeu uma mesa-redonda com o mote “Transição de Conhecimento”, inserida na segunda edição da Inter-Educa - Feira da Educação, Emprego e do Empreendedorismo. João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, foi o moderador da iniciativa, destacando a necessidade de se criarem sinergias e mais interacção entre as instituições de ensino e as empresas do concelho. O conjugar destas forças permite formar e reter talento, tornando o Ribatejo um território apetecível para os jovens e para o seu futuro, como afirmou Rogério Palmeiro, professor no Instituto Politécnico de Santarém.

Domingos Martinho, administrador do ISLA de Santarém, sublinhou a importância dos 50 anos do 25 de Abril, que permitiu o acesso ao ensino à grande maioria da população. Numa década, o número de alunos da instituição aumentou substancialmente. Em 2012/13 tinha cerca de 230 alunos e neste ano lectivo tem mais de 1500 alunos. 80% dos estágios curriculares são realizados em empresas do Ribatejo, segundo Domingos Martinho.

Elsa Benavente, directora de recursos humanos da JJ Louro Pereira, uma das mais antigas empresas de mobiliário em Portugal que conta com várias centenas de colaboradores, destacou a existência de um longo caminho a percorrer, sendo necessário mais ligações com as escolas profissionais e com o ensino superior. Elsa Benavente afirmou que há falta de soldadores, de bordadeiras e de serralheiros, trabalhos onde a empresa tem muita dificuldade em encontrar profissionais. Francisco Luís, CEO da Mocapor, uma empresa de comércio e indústria de mármores com um volume de exportação na ordem dos 82% e uma abrangência geográfica para 37 países, tem a mesma opinião. Com um volume de facturação de cerca de 12 milhões de euros, o responsável afirma que existe falta de formação prática, algo que só se consegue a trabalhar no terreno.

O paradigma da educação está a mudar e os encarregados de educação são pilares fundamentais no processo formativo de todos os jovens. Para Daniela Almeida, da FAPOESTEJO - Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação das Regiões do Oeste, Lezíria Tejo e Médio Tejo, mais importante que o lucro é a boa relação entre as escolas e entidades empregadoras, reinventando-se em várias áreas, retendo talento e fomentando a qualidade de vida na região.