Mais de mil idosos conviveram na Festa da Flor em Vila Franca de Xira

Foram batidos os recordes de participação na edição deste ano da Festa da Flor de Vila Franca de Xira, que juntou 1.150 idosos de todo o concelho no Pavilhão Multiusos da cidade no dia 18 de Abril. É uma iniciativa da câmara municipal inserida no projecto “Envelhecer de modo saudável e equilibrado através da actividade física e movimento”.

Entre as 09h00 e as 17h00, a Festa da Flor ofereceu momentos de convívio e actividades diversas aos mais velhos e reformados, todas voltadas para promover o bem-estar e a integração social dos mais experientes membros da comunidade. O evento teve como objectivo combater o isolamento e a solidão, estimular a prática de actividades desportivas e musicais e destacar o trabalho desenvolvido pelas Comissões de Reformados e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.

A exposição “Sénior Arte” contou com a participação de múltiplas entidades. O palco da Festa da Flor foi o epicentro da animação, com jogos tradicionais, actuações musicais de grupos locais, uma mega-aula de ginástica e a emblemática marcha com arcos de flores de papel, que inundou o espaço de cor e alegria. O ponto alto do evento foi o almoço-convívio, seguido da entrega dos prémios aos vencedores dos jogos tradicionais e houve lugar a baile no final.