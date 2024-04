Torres Novas com dificuldade em assegurar corte de ervas

A Câmara de Torres Novas tem tido dificuldade em dar resposta atempada ao corte de vegetação em ruas e jardins da cidade, o que te motivado críticas. O assunto foi alvo de discussão na última reunião pública do executivo municipal com o vereador dos Espaços Públicos e Verdes, João Trindade, a admitir que há falta de pessoal para dar resposta ao corte de ervas por situação de baixa de alguns funcionários afectos ao serviço. Além disso, sublinhou o autarca socialista, a “ausência de frio faz com que as ervas cresçam em maior quantidade”. De qualquer forma, acrescentou, o município tem tentado “chegar o mais rápido possível a todos os locais”.

O vereador do Movimento P’la Nossa Terra, António Rodrigues, lamentou que a cidade esteja “cheia de ervas e com calçadas destruídas”, o que faz com que haja um impacto negativo acerca da percepção que se tem de Torres Novas no que toca à higiene urbana. Na sua intervenção, Rodrigues mostrou ainda algumas imagens onde é notória a ausência do corte de vegetação na Avenida Andrade Corvo e garantiu ter recebido queixas de cidadãos e de uma instituição de Torres Novas, relativamente à falta de corte de ervas. Também nas redes sociais o assunto tem sido alvo de crítica e discussão, nomeadamente por causa do crescimento de ervas na Avenida dos Negréus.