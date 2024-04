Tráfico de droga preocupa moradores do Arneiro dos Corvos mas GNR não tem denúncias

Alguns moradores do Arneiro dos Corvos, em Samora Correia, garantiram a O MIRANTE que tem aumentado o tráfico de droga na zona, mesmo durante o dia. Com receio de represálias e com medo de dar a cara, algumas pessoas relatam o aumento do número de jovens que se concentram no parque Ruy Luís Gomes a beber, fumar e a fazer barulho durante a madrugada. Um dos moradores diz que recentemente chegaram a acontecer dois esfaqueamentos por causa de rixas. O comandante do Comando Territorial da GNR de Santarém, coronel Duarte da Graça, informou que não tem registo de qualquer ocorrência ou denúncia naquele local. Mas reitera que “a denúncia de qualquer tipo de crime é extremamente importante para que os recursos existentes sejam empenhados segundo uma lógica de prioridades (…) sendo fundamental o conhecimento das ocorrências que se vão verificando”.

O oficial da GNR vinca que existe a necessidade, por parte de vítimas ou lesados, da formalização de queixa ou informação de situações que possam enquadrar algum ilícito criminal, sendo essa denúncia fundamental para auxiliar a monitorização de algum fenómeno e a gestão operacional.