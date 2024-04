Abrantes avança com investimento de cerca de dois milhões em nova creche

A Câmara Municipal de Abrantes vai investir cerca de 1,9 milhões de euros na construção de uma creche com capacidade para 135 crianças, tendo sido já adjudicada a empreitada, anunciou a autarquia. Em comunicado, o município de Abrantes indicou que a adjudicação da empreitada de "Requalificação da Escola EB1 N.º 2 para instalação de Creche em Abrantes" foi aprovada por unanimidade à empresa Tecnorém, Engenharia e Construções, S.A.

A obra vai decorrer no edifício de uma antiga escola primária, já desactivada, no Alto de Santo António. “Este equipamento assumirá um papel determinante para a efectiva conciliação entre a vida familiar e profissional das famílias, proporcionando à criança um espaço de socialização e de desenvolvimento integral, com base num projecto pedagógico adequado à sua idade e potenciador do seu desenvolvimento, no respeito pela sua singularidade”, indica o município.

Com um prazo previsto de execução de 450 dias, a futura creche vai criar 40 postos de trabalho e terá capacidade para acolher 135 crianças num edifício onde serão criadas três unidades autónomas, cuja distinção assenta nas características específicas das diferentes faixas etárias. Na nota informativa, a Câmara de Abrantes dá conta que até à aquisição da marcha, haverá um berçário com capacidade máxima para 58 crianças, distribuído por oito salas berço e quatro salas parque. Já entre a aquisição da marcha e os 24 meses, haverá uma área de actividades com capacidade máxima para 23 crianças, distribuídas por duas salas de actividades e, entre os 24 e os 36 meses, será criada uma área com capacidade máxima para 54 crianças, distribuídas por três salas de actividades. O projeto, segundo a mesma nota, contempla ainda a criação das áreas funcionais de recepção, direcção e serviços técnicos, convívio e refeições, cozinha e anexos, área do pessoal e serviços.

A obra é financiada no âmbito Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com um apoio de cerca de meio milhão de euros num investimento global na ordem dos 1,9 milhões.