Castelo de Torres Novas está às escuras mas obra de 3,9 milhões promete trazer-lhe nova dinâmica

Ausência de iluminação no castelo de Torres Novas tem gerado críticas em reuniões do executivo camarário mas há uma intervenção de milhões, em fase de concurso público, que promete melhorias no interior e exterior do edifício que é Património Nacional.

A iluminação do Castelo de Torres Novas tem dado problemas e o facto de em algumas noites ficar às escuras tem motivado críticas em reuniões do executivo municipal. Na última sessão, o vereador do Movimento P’la Nossa Terra, António Rodrigues, voltou a puxar o assunto, lamentando que o castelo esteja às escuras, ao contrário do que tinha sido afirmado anteriormente pelo vereador socialista João Trindade, ou seja, de que estaria iluminado.

Este, por seu turno, admitiu que estão a haver problemas com o sistema de iluminação daquele monumento histórico devido à “elevada deterioração dos cabos eléctricos”. João Trindade adiantou ainda que não faz sentido estar a substituir, nesta altura, esse sistema, uma vez que o castelo está incluído na obra “Quarteirão Cultural” cujo procedimento já está em curso.

Novos acessos e estacionamento junto ao castelo

A abertura de concurso público para a empreitada “Quarteirão Cultural”, recorde-se, foi aprovada a 14 de Fevereiro. O seu orçamento totaliza 3,9 milhões de euros (mais IVA) e o prazo de execução é de 365 dias. Com esta intervenção pretende-se criar novas lógicas de acessibilidades ao castelo, ícone municipal e classificado como património nacional, com a construção de uma nova escadaria desde a Rua 1º de Dezembro até ao alambor; requalificar corredores pedonais em torno da estrutura militar e construir um elevador externo.

Ambiciona-se ainda, segundo informação do município, a requalificação do interior do castelo e do edifício da Alcaidaria, permitindo novas dinâmicas culturais e de lazer, assim como uma intervenção profunda na totalidade do espaço público da colina, com a substituição de todas as infraestruturas subterrâneas, com a alteração de pavimentos, a criação de um novo parque de estacionamento superior a 40 lugares, a requalificação e musealização do Terreiro de Santa Maria e do Largo do Salvador, tal como novas acessibilidades ao museu municipal e ao próprio Quarteirão Cultural desde a cota altimétrica da Praça 5 de Outubro, através de um elevador público de acesso pelo Posto de Turismo.