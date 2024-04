Exercício internacional em Santa Margarida testa operações da NATO

Mais de 1400 militares oriundos de quatro países da NATO vão estar envolvidos entre 29 de Abril e 10 de Maio no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, no Orion24, o maior exercício anual conduzido pelo Exército Português. O exercício é o principal exercício tático programado pelo Exército Português e liderado pelo Comando da Componente Terrestre, e faz parte do Programa de Treino e Exercícios Militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), envolvendo militares do Exército, mas também da Força Aérea Portuguesa e de algumas Nações Aliadas.

O Orion24, segundo o Exército, centra-se num exercício de prontidão, onde o Comando das Forças Terrestres fornece a estrutura de Comando e Controlo para o planeamento das forças e a execução descentralizada”. Das viaturas que vão integrar o exercício, destacam-se carros de combate e viaturas blindadas como os Leopard 2 A6 e M113, as Pandur, as VAMTAC (viaturas de rodas 4x4), ou as Pizarro, viaturas blindadas espanholas. “Treinar a interoperabilidade entre militares de vários países em operações táticas ofensivas, defensivas, e em operações de retardamento e de reconhecimento, no âmbito do planeamento, coordenação e execução para missões da NATO ao abrigo do Artigo 5º”, são alguns dos objectivos do Orion24, que culminará com um exercício multinacional com fogos reais envolvendo viaturas blindadas e tiros de carros de combate e de metralhadoras pesadas.