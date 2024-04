Falta de civismo faz do Olival das Minas uma lixeira a céu aberto

Continuam a aumentar o volume de lixo depositado na zona do Olival das Minas, em Vialonga, numa zona próxima de empresas. A área da lixeira a céu aberto junto à estrada aumenta de dia para dia, com os cartões, plásticos e restos de alimentos a espalharem-se pelos passeios e via por causa do vento. Mobílias e madeiras são deixadas no local, muitas vezes durante a noite.

De acordo com o presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João Tremoço, o lixo não é oriundo da actividade das empresas mas sim depositado pelas pessoas de forma abusiva. O autarca sublinha que já chegaram a ser apanhados prevaricadores a quem foram aplicadas multas.

Os relatos de quem passa na zona referem que o lixo não é recolhido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira há um mês, apesar das reclamações enviadas para a autarquia.

A O MIRANTE a Câmara de Vila Franca de Xira refere que no Olival das Minas as intervenções ocorrem sempre que verificada uma deposição de resíduos de forma abusiva e em incumprimento com o disposto no Regulamento Municipal em vigor. “O referido local é objecto de monitorização por parte de serviço de Higiene Urbana, em articulação com a Divisão de Fiscalização Municipal e as forças policiais. Tendo em conta que a deposição dos resíduos é ilegalmente realizada numa zona de estacionamento público (um espaço que não pode ser vedado), o problema a mitigar consiste em pôr termo ao comportamento ilegal dos prevaricadores, pelo que têm sido realizadas acções de fiscalização”.