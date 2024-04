Liga Contra o Cancro organiza Corrida Pela Investigação em Santarém

O Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai promover diversas actividades em Santarém no fim de semana de 18 e 19 de Maio.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul vai receber um apoio financeiro da Câmara de Santarém no valor de 2.500 euros, para ajudar a suportar as despesas dessa entidade, que nos dias 18 e 19 de Maio vai promover a Corrida Pela Investigação, em Santarém. A Liga Portuguesa Contra o Cancro vai também criar duas bolsas de investigação, no valor de 15 mil euros cada.

A Corrida Pela Investigação vai contar com várias actividades, entre as quais uma caminhada na cidade de Santarém, com a visita a alguns locais históricos, culturais e emblemáticos do centro histórico, igrejas e museus. Estão ainda previstas aulas de grupo, a cargo de alguns ginásios sediados em Santarém. Uma exposição, a promoção de artesanato e a venda de produtos alimentares e doçaria tradicional do Ribatejo são outros dos atractivos.